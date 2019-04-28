Бессонница и стресс на работе увеличивают риск смерти в 3 раза

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Эти факторы негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. В исследовании приняли участие 1959 гипертоников.

Учёные из Немецкого исследовательского центра гигиены окружающей среды рассказали, чем могут быть чреваты стресс на работе и бессонница. Оказалось, что они увеличивают риск смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы. Это связано с тем, что стресс на работе очень плохо влияет на организм, а отсутствие здорового сна мешает восстановиться.

Было проведено исследование, в котором приняли участие 1959 гипертоников в возрасте от 25 до 65 лет. Для эксперимента были специально выбраны люди, которые не страдали диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Результаты показали: те, кто хорошо спит и не имеет рабочего стресса, умирают в 3 раза реже. Люди только с рабочим стрессом имели в 1,6 раза более высокий риск, с плохим сном - 1,8 раза.

Стресс на работе был обусловлен высоким спросом с сотрудники при отсутствии полномочий что-либо решать, человек оказывается в затруднительном положении. Что касается сна, то нарушения определялись как невозможность заснуть. Риск же заключается не в том, что человек не может заснуть один или два дня, это длится долгое время, что приводит к потере энергетических ресурсов, сердцу приходится работать больше.

Стоит уделить особое внимание ежедневному отдыху, хотя бы 5-10 минут в день будут полезными. Необходимо также отказаться от курения и заняться физическими упражнениями. Также стоит научиться силой воли расслаблять организм.