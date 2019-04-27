Названы 5 причин, делающих женщин толстыми

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Стресс, недосыпания и сладости эксперты называют в первую очередь.

Приход тёплой погоды провоцирует людей менять шубы на ветровки и женщины не очень рады этой перемене. Причиной становится лишний вес, накопленный за зиму или за последние годы. Эксперты рассмотрели типичные ситуации для прекрасного пола и названы 5 причин, делающие женщин толстыми. Первая из них это сам жир. С возрастом состав тела меняется, жировая масса растет, мышечная масса уменьшается (саркопения). Фактически, некоторые люди после 30 лет могут терять до 5% своей мышечной массы каждый год! Жировая ткань также сжигает меньше калорий, чем мышцы, поэтому с большим количеством жира и меньшими мышцами можно сжечь меньше энергии в течение дня, что приводит к увеличению веса. Решить проблему могут аэробные упражнения, такие как ходьба, езда на велосипеде или плавание.

Вторая «жирная» причина - увеличение веса может создать эмоциональную нисходящую спираль. «Когда мы стареем, гормоны роста, которые побуждают нас взбираться в спортзале или на асфальте, снижаются, делая нас более самодовольными и вялыми», - говорят эксперты. Решить проблему можно если получить стимул к похудению. Следующая причина – стресс. Это состояние выкачивает токсичные гормоны, которые предназначены для случайного появления в жизни. Однако, при хроническом стрессе они остаются с человеком по жизни. Постоянное воздействие кортизола (основного гормона стресса) разрушает систему, что приводит к длинному списку серьезных проблем со здоровьем: пищеварение, высокое кровяное давление, болезни сердца, диабет и ожирение. Решение: избавиться от стрессовых факторов или же попытаться их минимизировать. Эксперты говорят, что недостаток сна делает женщин толстыми.

«Очень немногие из нас имеют навыки или знания, чтобы оставить стрессовую проблему в офисе, поэтому она следует за нами домой. Для других стресс испытывается не только на работе, но и в семейной жизни. В обеих ситуациях стресс проникает в рутину, вызывая нарушения сна. Исследования показывают, что менее шести часов сна может привести к необъяснимому увеличению веса», - говорится в исследовании.

Решение: проверять свое напряжение на пороге, когда покидаете свое рабочее место, полагая, что вы сможете справиться с ним завтра, когда вы будете свежими и отдохнувшими. И наконец-то сладости тоже делают женщин толстыми. Несмотря на происходящие изменения, культура по-прежнему сосредоточена вокруг обработанных пищевых продуктов с высоким содержанием сахара. По дороге домой с работы не так просто перекусить цельнозерновым продуктом (коричневый рис), жирным (авокадо) или с низким содержанием сахара (ягоды и греческий йогурт), но пончик, бублик или мороженое - не проблем!

«Решение: стресс заставляет нас жаждать сладостей, а бессонница ведет к чрезмерному употреблению в пищу продуктов с высоким содержанием углеводов, так что все это связано, не так ли? Сахар является основным топливом для жиров, поэтому избавьтесь от привычки употреблять в пищу полезные жиры, такие как орехи, оливки и авокадо, а также достаточное количество белка, которые помогают справиться с пристрастием к сахару», - говорят эксперты.

Таким образом, названы делающие женщин толстыми 5 причин, но судя по советам экспертов их можно легко победить и стать привлекательнее и, что важнее – здоровее.