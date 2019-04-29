В Москве открыто инновационное производство препарата для лечения ВИЧ-инфекций

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Фармацевтическая компания «Сервье РУС» займется производством в столице РФ инновационного лекарственного препарата долутегравир, предназначенного для лечения ВИЧ-инфекций. Первая в нашей стране производственная линия этого лекарственного средства была запущена в четверг, 25 апреля на расположенном в Москве фармзаводе Servier.

Комментируя новость, заммэра Москвы Владимир Ефимов напомнил, что политика столичных властей заключается в создании оптимальных условий для того чтобы компании эффективно вели бизнес и осуществляли запуск новых производственных линий. Если говорить о компании «Сервье РУС», то за счет статуса промышленного комплекса она получила ряд льгот и смогла вложить в производство перспективного препарата около 130 миллионов рублей, — уточнил чиновник.

По словам руководителя московского ДИИПП Александра Прохорова, сейчас в столичной фармацевтической отрасли значится шесть промышленных комплексов. В их составе — тридцать предприятий. Также в отрасли значатся девять научно-исследовательских организаций.



