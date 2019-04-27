Назван самый грязный объект в доме – это не туалет

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Кондиционер, уборная и даже нагреватель горячей воды отдыхают по сравнению с человеком, на котором подсчитали около 200 000 различных видов насекомых, бактерий и грибков.

Принято считать, что бактерии и микробы окружают человека везде. Очень приятно заходить в свой дом и ощущать защиту, но с таким мнением поспорили исследователи. Оказалось, что в доме или квартире принято считать туалет самым грязным и «микробным» местом совершенно незаслуженно.

«Ваш дом наполнен тысячами видов насекомых, бактерий, грибков. И хотя вы можете предположить, что большинство живет в вашей ванной комнате, самое грязное место в вашем доме - это не ваш туалет»», - говорит эксперт.

Бытовые микробы прячутся в самых неожиданных местах. Например, теплолюбивые бактерии, называемые Thermus aquaticus, могут быть найдены только в двух средах: горячие гейзеры, такие как Old Faithful в Йеллоустоне, или нагреватель горячей воды. Другим примером являются грибы Penicillium. Они попадают в кондиционер с улицы. Когда человек включает кондиционер, их споры разносятся по всему дому и, как известно, вызывают аллергию у 2-6% людей. Поэтому, когда заметен вонючий и затхлый запах от кондиционера, скорее всего это грибок.

Триллионы организмов живут в душевой, сложенные друг на друга слизистым слоем толщиной в полмиллиметра. Но это не обязательно проблема, так как исследователи обнаружили, что микобактерии, обитающие в душе, на самом деле повышают уровень серотонина, который, как считается, снижает уровень стресса и увеличивает уровень счастья. Назван самый грязный объект в доме.

«Худшее на самом деле ваше собственное тело. Но, оказывается, наличие большого биологического разнообразия в вашей личности помогает вам сохранить здоровье. Он заполнен мертвыми клетками кожи, пылью и около 200 000 различных видов насекомых, бактерий и грибков. Но количество безобидных микробных видов в мире превышает количество вредных на триллион к одному», - говорит эксперт.

Фактически, менее чем 00000001% видов микроорганизмов являются причиной почти всех инфекционных заболеваний в мире. И все эти безобидные бактерии, ползающие по коже, означают меньше места и ресурсов для болезнетворных микроорганизмов.

Таким образом, наличие на коже человека огромного количества бактерий и микроорганизмов стоит воспринимать как важный элемент иммунитета, ведь такая насыщенность не даёт болеть.