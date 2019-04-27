Актуальная дискуссия: Бананы помогут похудеть или прибавят лишние «кило»?

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Жёлтый фрукт не только вкусный, но и калорийный. Его свойства очень обширны и даже лечебные, но вот только касается ли это оптимизации веса?

Один банан среднего размера может содержать около 12% рекомендуемой суточной нормы клетчатки. Поможет ли это в потере веса, решили разобраться эксперты. Банан - один из универсальных фруктов, который доступен круглый год. Фрукт наполнен витаминами и имеет ряд полезных для здоровья свойств, включая потерю веса. Банан имеет впечатляющий список питательных веществ. Это богатый источник калия, клетчатки, витамина С, витамина В6, магния, меди и марганца. Потеря веса из-за свойства бананов можно отнести к его калорийности. Кроме того, клетчатка в бананах может быстро заполнить желудок и заставить человека чувствовать себя сытым дольше. Кроме того, более зеленые или спелые бананы содержат больше крахмала и устойчивого крахмала.

Устойчивый крахмал - это тот, который действует как растворимая клетчатка в организме. Растворимая клетчатка способствует похудению. Устойчивый крахмал также помогает замедлить поглощение сахара из продуктов питания, обеспечивая стабильный уровень сахара. Диетолог говорит: «Бананы чрезвычайно полезны и вкусны. Они содержат несколько необходимых питательных веществ и полезны для пищеварения, здоровья сердца и снижения веса. Помимо того, что они очень питательны, это также очень удобный перекус». Наряду с клетчаткой, бананы также содержат несколько антиоксидантов.

«Каждый банан содержит всего около 105 калорий и состоит почти исключительно из воды и углеводов. Бананы содержат очень мало белка и почти не содержат жира. Бананы могут помочь в потере веса, поскольку в них мало калорий и много питательных веществ и клетчатки», - добавляет эксперт.

Следовательно, актуальная дискуссия по вопросу похудения от бананов получила нужный ответ. Теперь не стоит сомневаться помогут похудеть или прибавят лишние «кило» завтраки и перекусы из бананов. Эксперты не видят опасности в приёме этих фруктов для процесса сброса лишнего веса.