К Пасхальному пиру: Перечная мята спасет от последствий переедания

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Душистое растение отлично справится с жирной и жареной пищей, снизит влияние алкоголя на организм и избавит от вздутия живота.

Перечная мята спасет от последствий переедания. Об этом говорили еще наши бабушки и дедушки, и ученые полностью с ними согласны. Мята оказывает благоприятное воздействие на желудочно-кишечный тракт: нормализует его работу, обеспечивает высокий уровень секреции желудочного сока, желчи и препятствует образованию газов. Этого уже достаточно, чтобы сделать запас мяты к праздничному столу, но это еще не все.

Мята отлично спасет от последствий переедания. Причём работает и как профилактическое средство, и как лекарство. Во-первых, мята снижает аппетит, и чувство насыщения появится гораздо быстрее, чем обычно. Во-вторых, мята – отличное средство от боли в пищеводе и желудке. Она расслабляет гладкую мускулатуру в нижней части и снимет болезненные ощущения, а боль в кишечнике пройдет, так как мята «схлопывает» газы. Кроме прочего, мята хорошо влияет на нервную систему и частично нейтрализует действие алкоголя на мозг, поэтому ее употребление снижает риск испортить праздник.

Перечную мяту не обязательно пить в виде настоек, жевать пучками или разводить мятное масло как микстуру. Из нее можно приготовить охлаждающие напитки, с добавлением цитрусовых, корицы и вообще любых фруктов. Мяту можно класть в овощные салаты, она придаст им пикантности и свежести. Можно использовать мяту для приготовления соусов (особенно хорошо сочетается с мятой чеснок и сливочный йогурт). Её можно добавлять целыми листьями, веточками, толочь, молоть, заваривать и замораживать. Если мята у вас уже есть, то к Пасхальному пиру вы точно готовы.