Два кусочка куличей в день: Назван предел еды на Пасху

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Диетолог из Москвы Антонина Стародубова отклонилась от рекомендаций ВОЗ и посоветовала съедать на пасху 200 грамм праздничного кулича.

Начиная с 11 марта, россияне придерживались правил Великого поста и уже 28 апреля смогут наесться вдоволь. Однако важно не навредить своему организму, ведь праздничное меню на Пасху отличается особой калорийностью. Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не больше 50 грамм простых сахаров в день. То есть это не более, чем два кусочка пасхальных куличей и одновременный отказ от сладкого.

В свою очередь, Антонина Стародубова решила дать свои собственные рекомендации для всех желающих провести празднование с пользой для здоровья и души. Так был назван предел еды на Пасху от московского диетолога. Она утверждает, что можно съедать целых 200 грамм мучного лакомства, которое составит 50% всего имеющегося на столе. Пасхальный кулич – это не совсем правильная пища, он содержит в себе легкоусваиваемые углеводы и простые сахара. В одних только 10 граммах содержится около 320 килокалорий, из которых 45-50 грамм – это углеводы, а 25-25 – сам сахар или сахарная пудра, плюс глазурные украшения.

Для тех, кто болеет сахарным диабетом Стародубова рекомендует вовсе отказаться от пасхального кулича или же прислушаться к советам ВОЗ.