Как выявить диабет без походов в больницу

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Для этого нужно оценить состояние своей кожи, поскольку наличие проблем с ней на 90% свидетельствует о неправильной работе поджелудочной железы.

Диабет второго типа – это очень распространённое заболевание во всём мире. Из-за него организм людей не может правильно перерабатывать сахар. Получается так по причине проблем с поджелудочной железой, вырабатывающей инсулин. Если этого гормона нет или выделяется слишком мало, то возникает диабет. Эксперты объяснили, как выявить данный недуг без походов в больницу. Для этого требуется присмотреться к собственной коже, если на ней есть зудящие волдыри, то необходимо бить тревогу. Весьма вероятно, что проблемы подобного рода вызваны диабетом, а не дерматитом, как думают многие.

У людей с больной поджелудочной возникают различные кожные высыпания, небольшие язвочки на теле. Многие не придают этому большого значения, а ведь в этом случае нужно как можно быстрее сдавать кровь на анализы. Если у человека появляются покраснение кожи, болезненность, зудящая сыпь, пузырьки, похожие на творог, то это говорит о наличии признаков диабета. После этого не стоит впадать в панику, поскольку неразрешимых ситуаций нет. Просто следует определить, диабет какого типа имеется, если первого, то никуда не денешься, придётся делать уколы с инсулином. При наличии второго не нужно отчаиваться, поскольку от него можно избавиться относительно просто, изменив стиль жизни и питание.

Для лечения диабета второго типа необходимо выработать привычку к регулярному выполнению физических упражнений. В рацион разумно ввести побольше овощей, ненасыщенные жиры, содержащиеся в орехах и рыбе. Отказаться придется от переработанных продуктов: колбасы, полуфабрикатов, консервы. Полезнее всего выполнять аэробные упражнения: бег, езда на велосипеде, плавание.