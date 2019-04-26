Как вырастить здоровых детей? Врачи назвали ключевые принципы воспитания подрастающего поколения

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Малыши возрастом до пяти лет должны меньше времени проводить в колясках и перед экранами гаджетов, а больше двигаться.

В ВОЗ разработали специальную программу, в которой объясняется, как вырастить детей здоровыми. Основной проблемой современности считается тотальное снижение физической активности разных категорий населения практически во всех странах мира. Причиной этому выступает технологический прогресс, который упростил жизнь людей, но вместе с тем принёс множество бед. Сейчас всё чаще диагностируются серьезные заболевания у юных обитателей планеты. В связи с этим врачи назвали ключевые принципы воспитания подрастающего поколения, дабы дети развивались здоровыми и умными.

В настоящее время эксперты отмечают значительный спад интереса у малышей к подвижным играм. В прошлом дети всё свободное время проводили на улице с друзьями, чувствуя себя бодрыми и веселыми. В наши дни подрастающее поколение предпочитает находиться дома перед экраном компьютера.

По словам сотрудников ВОЗ, для правильного воспитания детей нужно с раннего возраста прививать им привычку вести активный образ жизни, а не пассивно сидеть в колясках или креслах. Подвижные игры развивают не только физические возможности, но и смекалку. Поэтому матери не должны загонять домой отпрысков, которые гоняют мяч по полю. Ведь во время игры в футбол укрепляется иммунитет, лучше циркулирует кровь, развивается ловкость, координация движений, тактическое мышление и взаимодействие с партнерами по команде, а эти навыки пригодятся во взрослой жизни.

Медики настаивают, чтобы дети возрастом один-два года подвергались различным видам физической нагрузки не менее 180 минут в день. При этом эксперты рекомендуют читать детям литературу, а не подменивать её смартфонами. Дети возрастом три-четыре года должны выполнять более интенсивные физические упражнения, чем их более юные товарищи. Если придерживаться перечисленных принципов, то малыши вырастут умными и здоровыми на радость родителям.