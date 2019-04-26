Ошибка может стоить жизни: Врачи напомнили о важнейших правилах правильного приёма антибиотиков

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Смертельный исход стоит ожидать тем пациентам, которые слишком халатно относятся к употреблению медикаментов. Чтобы избежать развития инфекции нужно знать все хитрости работы сильных веществ.

По всему миру всё больше врачей поднимает вопрос излишнего употребления антибиотиков, ведь люди тем самым подавляют развитие собственного иммунитета. Однако, данный тип медикаментов всё равно необходим миллионам людей, борющимся со смертельными инфекционными заболеваниями. Ошибка при употреблении столь сильных лекарств может стоить жизни, поэтому врачи напомнили о важнейших правилах правильного приёма антибиотиков. В первую очередь, заявляют эксперты, нельзя обрывать курс лечения, прерывая приём препаратов при улучшении самочувствия. Такая оплошность сулит дальнейшим распространением инфекции, так как могут остаться микроорганизмы, выжившие из-за отсутствия в организме антибиотиков. Кроме того, не нужно лечить простуду, грипп и прочие болезни «осени», прибегая к этому типу медикаментов, ведь они не банально не предназначены к борьбе с вирусами. Врачи советуют запивать антибиотики лишь чистой водой, ведь желание запить таблетки соком обернётся усилением усвоения препаратами и возможной передозировкой.

Любителям диет специалисты напомнили, что не стоит употреблять продукты с повышенным содержанием клетчатки во время следования курсу лекарства. Эффект от клетчатки будет сопоставим с действиями соков, влияя на увеличение всасываемых желудком антибиотиков. А любителям вкусно поесть стоит помнить, что обилие жирной пищи, богатой жирами и белками, может наоборот снизить усваивание таблеток, снизив их полезное действие. В заключении медицинские эксперты решили развенчать миф об употреблении алкоголя вкупе с антибиотиками. Учёные выяснили, что лишь чрезмерное питьё спиртного может минимизировать эффект лекарства, а умеренное поглощение алкогольных напитков вряд ли помешает современным медикаментам.