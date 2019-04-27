Неприятный запах изо рта – признак диабета 2-го типа

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«Зловонное предупреждение» нельзя игнорировать ни в коем случае, особенно если симптом появился на фоне потери веса, увеличения количества мочи и повышенной утомляемости.

Диабет является распространенным заболеванием, которым страдают более 6% россиян, и в 90% всех случаев это диабет 2 типа. Диабет появляется из-за нарушения функции поджелудочной железы. Она вырабатывает недостаточно гормона инсулина или организм реагирует на его дефицит. Без достаточного количества гормона организм изо всех сил пытается преобразовать сахар в крови в полезную энергию.

Первый признак диабета 2-го типа – неприятный запах изо рта. На медицинском сайте Diabetes.co.uk. опубликовано исследование, в котором ученые объяснили, как высокий уровень сахара связан с неприятным запахом.

Люди, страдающие диабетом имеют более высокий уровень сахара не только в крови, но и во рту, что создает идеальную питательную среду для бактерий. Они растут и их колония множится. В процессе переработки бактериями сахара образуется зубной налет и выделяется газ. Он и является источником зловония.