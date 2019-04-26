Врач раскрыла смертельную опасность для мужчин с бородой

Последствия неухоженной растительности могут сделать сильный пол пожизненно прикованным к медпрепаратам, говорит эксперт.
Недавнее исследование показало, что некоторые мужские бороды отличаются от собачей шерсти по составу и внешнему виду, но оказались грязнее. Дерматолог прокомментировала эту ситуацию и раскрыла смертельную опасность для мужчин с бородой.
Чистота бород мужчин долгое время была предметом споров, так как люди ставят под сомнение такие вещи. Эксперты говорят: бороды несут бактерии, но это не обязательно вызывает серьезную озабоченность её владельцев.
У человека есть бактерии, но если полностью отказаться от ухода за областью с растительностью можно получить не только дерматит, но и даже перхоть, подчёркивают специалисты. Если махнуть рукой на состояние бороды, то стоит ждать быстрых и смертельноопасных последствий связанных с самочувствием, чувствительностью кожи и даже иммунной системой. Фактически, бактерии, которые живут на нашей коже, являются частью того, что называется микробиомом кожи.
Было обнаружено, что многие из этих бактерий весьма полезны; одно исследование показало, что они могут помочь защитить от рака, в то время как другой вывод гласит, что бактерии могут помочь ускорить процесс заживления ран.
Шампуни для бороды, как правило, мягче шампуня для волос, так как кожа лица может быть очень чувствительной. Для удобства есть шампуни или средства для мытья бороды, предназначенные как для лица, так и для волос. После этой процедуры стоит пользоваться маслом для бороды, чтобы щетина не вызывала раздражения и неприятных ощущений. Кроме этого стоит помнить, что борода это хороший способ избегать бритья, но её стоит регулярно подстригать. Ошибочное мнение мужчин по поводу короткой бороды, которая так же требует серьёзного ухода. Для этого можно обратиться к барберу или парикмахеру.