Врач раскрыла смертельную опасность для мужчин с бородой

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Последствия неухоженной растительности могут сделать сильный пол пожизненно прикованным к медпрепаратам, говорит эксперт.

Недавнее исследование показало, что некоторые мужские бороды отличаются от собачей шерсти по составу и внешнему виду, но оказались грязнее. Дерматолог прокомментировала эту ситуацию и раскрыла смертельную опасность для мужчин с бородой.

«Ну, бородатые мужчины пока не должны паниковать. Следует отметить, что это конкретное исследование было чрезвычайно малым, и выборочные группы не были равны; 18 человек были протестированы против 30 собак. Исследователи основали свое заключение на том факте, что у каждого тестируемого человека было большое количество бактерий, живущих в их бороде, в то время как только у 23 собак были одинаковые уровни. Таким образом, хотя было больше собак с высоким количеством бактерий, чем мужчин, в процентном отношении, 100% мужчин имели высокое количество по сравнению с 77% собак», - говорит врач.

Чистота бород мужчин долгое время была предметом споров, так как люди ставят под сомнение такие вещи. Эксперты говорят: бороды несут бактерии, но это не обязательно вызывает серьезную озабоченность её владельцев.

«Это не значит, что вы должны пренебрегать заботой о своей бороде. Чтобы сохранить счастливую, здоровую бороду (и кожу в области), вам нужно немного поработать. Мы поговорили с экспертами по уходу и дерматологом, чтобы поделиться своими лучшими советами по бороде», - говорит врач.

У человека есть бактерии, но если полностью отказаться от ухода за областью с растительностью можно получить не только дерматит, но и даже перхоть, подчёркивают специалисты. Если махнуть рукой на состояние бороды, то стоит ждать быстрых и смертельноопасных последствий связанных с самочувствием, чувствительностью кожи и даже иммунной системой. Фактически, бактерии, которые живут на нашей коже, являются частью того, что называется микробиомом кожи.

Было обнаружено, что многие из этих бактерий весьма полезны; одно исследование показало, что они могут помочь защитить от рака, в то время как другой вывод гласит, что бактерии могут помочь ускорить процесс заживления ран.

«Тем не менее, вам нужно вымыть бороду. Это может показаться легкой задачей, но мытье бороды важно для удаления нежелательных микробов. Мужчины должны мыть бороды так же часто, как моют волосы», - говорит врач.

Шампуни для бороды, как правило, мягче шампуня для волос, так как кожа лица может быть очень чувствительной. Для удобства есть шампуни или средства для мытья бороды, предназначенные как для лица, так и для волос. После этой процедуры стоит пользоваться маслом для бороды, чтобы щетина не вызывала раздражения и неприятных ощущений. Кроме этого стоит помнить, что борода это хороший способ избегать бритья, но её стоит регулярно подстригать. Ошибочное мнение мужчин по поводу короткой бороды, которая так же требует серьёзного ухода. Для этого можно обратиться к барберу или парикмахеру.