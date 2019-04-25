Диабет 2 типа не приговор: Медики назвали 10 продуктов снижающих уровень сахара в крови

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Среди них морепродукты, авокадо, тыква, кабачки, морковь и чёрная смородина.

При сахарном диабете 2 типа питание играет чуть ли не главную роль. Поэтому подходить к этому вопросу стоит очень серьёзно. При таком диагнозе организм не может контролировать количество сахара в крови.

Если оставить течение болезни на самотёк, то это может привести к плачевным последствиям. Таким как проблемы со зрением, болезни почек, инсульту и инфаркту. Однако медики говорят, что диабет это не приговор и недавно они назвали 10 продуктов снижающих уровень сахара в крови.

В список полезных продуктов вошли тыква, морковь, кабачки, свёкла, морепродукты, чёрная смородина, овсяная каша, орехи, бобовые, авокадо. Добавив их в свой рацион больные диабетом смогут избежать скачков сахара, а значит улучшить своё самочувствие.

К этому списку стоит добавить ещё несколько продуктов. Ведь недавнее исследование американских учёных показало пользу зелёных листовых овощей, таких как салат ромэн, крес-салат, капуста и шпинат. В них содержатся микроэлементы, витамины и ферменты, которые помогают переваривать крахмал. Также они снижают уровень сахара в крови.