Вреден ли смартфон ребёнку? В ООН призывают родителей не покупать детям телефоны из-за опасности развития болезней

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Привыкание к гаджетам чревато сердечно-сосудистыми заболеваниями и риском развития ожирения.

Всемирная организация здравоохранения выпустила первые рекомендации об использовании смартфонов детьми. Детям до пяти лет рекомендуется проводить за смартфоном не больше часа в день. По мнению педиатров, соблюдение этих ограничений убережет от риска развития сопутствующих заболеваний.

Это не первая попытка повлиять на растущую популярность смартфонов и планшетов у детей. Так, Американская академия педиатрии недавно выступила с более жесткими ограничениями – детям до 18 лет рекомендовалось вовсе избегать смартфонов. Стоит отметить, сведения о прямом ущербе детскому здоровью пока недостаточны. Доктор Макс Дэйви из Колледжа по улучшению здоровья напомнил, что проведенные исследования не выявили опасности от использования смартфонов детьми.

Тем не менее, зависимость от гаджетов может повлиять не только на зрение или психику. По мнению специалистов, главная угроза заключается в привыкании детей к малоподвижному образу жизни. А это, в свою очередь, чревато риском развития ожирения и проблемами с сердцем. Вреден ли смартфон ребенку? Сам по себе – нет, убеждены специалисты. Но влияние электронных устройств на привычки и образ жизни может иметь далеко идущие последствия. По этой причине в ООН призывают родителей не покупать детям смартфоны. Прежде всего – из-за опасности развития сопутствующих болезней.