Быть веганом полезно? Растительная диета избавляет от сердечных болезней

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В рационе «сердечников» обязательно должны присутствовать овощи и фрукты. Данные продукты значительно снизят риск возникновения проблем с сердцем и помогут справиться с недугом.

В последнее время распространен достаточно негативный взгляд на движение веганов, а некоторые исследователи утверждают, что употребление в пищу только растительных продуктов способствует развитию ряда заболеваний. Однако кардиологи из США заявляют, что быть веганом полезно для здоровья «сердечников».

Риск сердечной недостаточности крайне высок и в последние годы все больше и больше людей страдают этим недугом. По данным исследователей порядка 26 миллионов людей в мире имеют сердечную недостаточность. По прогнозам экспертов, данные цифры будут только расти, что по сути делает ее глобальной пандемией.

Исследователи сообщают, что простая диета, основанная на фруктах и овощах, избавляет от возникновение сердечной недостаточности.

Доктор Кила Лара, кардиолог из клиники Майо в Рочестере (Миннесота, США) совместно со своими коллегами изучили влияние 5 моделей питания на риск возникновения сердечной недостаточности у вполне здоровых людей.

В эксперименте приняло участие 16 тыс. человек различного пола и социального статуса в возрасте 30-45 лет. Испытуемые прошли анкетирование и ответили на 150 вопросов касательно их предпочтений в питании. Исходя из данных ученые выделили 5 основных моделей питания американцев:

быстрое питание (фастфуд, тяжелая мясная пища, пицца и тд);

растительная диета (овощи, фрукты, различная зелень и бобовые);

«деревенская диета» (большое количество жареных продуктов, продуктов с высоким содержанием жиров и сладкие напитки);

«алкогольное питание» (много вина, ликера, пива и различной зелени;

комбинированное питание, комбинирующее в себе все прошлые модели.

За 9 лет проведения эксперимента 363 человека попали в больницу с острой сердечной недостаточностью. Те, кто придерживался «деревенской диеты» попадали в больницу чаще других и риск возникновения недостаточности составлял порядка 72%. По мнению ученых обильное употребление жаренных и жирных продуктов способствует повышению ожирения, что в свою очередь ведет к возникновению проблем с сердцем.

Согласно результатам исследований, растительная диета значительно снижает риск сердечной недостаточности. Приверженцы не строгого веганского образа жизни подвергались риску сердечной недостаточности на 40% меньше остальных. Такая диета позволяет разнообразить растительное питание не жирной рыбой.

Ученые не исключают вероятность того, что питание испытуемых могло измениться за 9 лет эксперимента и результаты могут быть не вполне точными, а социально-экономическое и демографическое разнообразие испытуемых сильно влияло на разнообразие их питания.

Международным сообществом подчеркивают важность таких исследований. Считается, что в будущем они помогут создать надежную доказательную базу для подтверждения пользы растительной диеты.