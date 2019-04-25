Глухота – не приговор. Российские хирурги спасли пациентку при помощи новейшей технологии

Сегодня, 03:50

Индивидуальное строение организма порой идёт на пользу развитию медицины. Особенности строения слухового прохода пациентки позволили хирургам НИКИ оториноларингологии им. Л.И. Свержевского провести уникальную операцию по спасению пациентки от глухоты.

Много лет девушка, страдающая глухотой на одно ухо, скиталась по клиникам, в поисках помощи в решении её проблемы. Глухота наступила внезапно, и долгих десять лет никто не мог поставить пациентке правильный диагноз. Наконец, девушка обратилась в научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения города Москвы. В учреждении пациентке поставили диагноз – «отосклероз» - заболевание, вызванное отложением солей кальция, из-за чего начался патологический рост кости. Обычно пациентам с подобным диагнозом проводят плановую операцию - стапедопластику, однако случай был явно необычный.

Слуховой проход у пациентки оказался очень извилистым и узким, поэтому стандартная операция потребовала бы поэтапного решения – сначала необходимо было бы расширить слуховой проход, затем выделить порядка полугода для реабилитации пациентки, потом непосредственно сама операция. Но подобное решение могло негативно сказаться на общем самочувствии девушки – два этапа операции означали бы двойной стресс для организма.

Решение хирургов отличается уникальностью – врачи НИКИ оториноларингологии им. Л.И. Свержевского вооружились современным оборудованием и при помощи новейшей методики провели операцию. Стапедопластика была проведена титановым протезом под контролем эндоскопа с применением микробора. Всё это позволило провести процедуру без вмешательства в анатомию наружного уха.

За проведение уникальной операции отвечал кандидат медицинских наук врач-отохирург Павел Сударев. Благодаря индивидуальным особенностям организма, врачам удалось разработать уникальную методику проведения операции и спасти пациентку от глухоты.

Пациентка чувствовала себя хорошо уже на следующий день после операции. После непродолжительного послеоперационного периода счастливую девушку выписали из клиники.

Подобный случай позволяет сделать вывод, что глухота, даже в особенных случаях – не приговор, и у опытных хирургов получится найти выход даже в сложных ситуациях.