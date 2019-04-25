Сладкий запах вызывает похудение

Сегодня, 05:05

Учёные Оксфордского университета провели исследование, в котором определили новые рецепторы у языка. Оказалось, что он может не только ощущать вкус, но и чувствовать запах.

В это сложно поверить, однако если добавить в еду сладкий запах, то можно помочь многим людям в борьбе с лишним весом. Выходит, что язык – это не только орган осязания, но и обоняния. Именно таким образом, человек ощущает окружающие его ароматы. Благодаря клеткам, которые имеют вкусовые рецепторы, данный орган может различать сладкие, кислые, соленые и горькие вкусы, что происходит за счет взаимодействия с молекулами пищи.

Кроме того, язык имеет гораздо большее количество мышц, чем предполагали учёные. Именно они помогают органу в определении запаха. Выходит, что теория о восприятии вкуса и запаха разными органами – ошибочна. Учёные намерены использовать полученные данные для дальнейшего изучения возможности влияния запахов на привычки правильного питания.

Например, при добавлении в пищу сладкого запаха, который побуждает желание съесть ее, но в тоже время вызывает похудение, можно помочь не одному человеку, страдающему от ожирения. Так мозг человека можно обмануть, заставив любителей сладкого отказаться от его потребления.