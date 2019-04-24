Врачи выяснили, почему при изжоге опасно спать на правом боку

Сегодня, 22:04

Плохой обмен веществ, боли в сердце и спине могут трезвонить о неправильно выбранной стороне для сна.

За долгие годы практики врачи изучили все возможные позы сна человека и их значение. Однако лишь недавно, они выяснили, что при изжоге опасно спать на правом боку. Осталось лишь ответить на вопрос: «Почему?»

Все дело в выборе правильного бока для сна, и это левый. По мнению экспертов, такое положение благоприятно воздействует на работу сердца, желудка, поджелудочной железы и селезенки. Во-первых – сон на левом боку смягчает работу сердца во время отдыха, снимая тем самым дневное напряжение. Во-вторых – это отличный способ повысить циркуляцию крови. И самое главное – такое положение не даёт желудочному соку стекать в пищевод. Таким образом, желудок не давит на поджелудочную железу, а мучительное жжение может пройти спустя 7-10 минут после принятия позы.

Также специалисты из Хертвортшира в Англии выявили ряд других полезных свойств сна на левом боку. У людей, которые придерживаются данного правила сна отмечалось хорошее настроение, повышенная энергия, отсутствие напряженности и прекращение боле в спине, которые наблюдались у них во время сна на правом боку.