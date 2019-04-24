Вейпы опасны: Ученые обнаружили следы опасных бактерий в электронных сигаретах

Сегодня, 15:06

Исследователи проверяли на вредность картриджи и жидкости для испарения популярных марок и пришли к неожиданно неприятным результатам.

Ученые из Гарвардского университета провели эксперимент по определению опасности жидкостных наполнителей для вейпов и картриджей для электронных сигарет. Для эксперимента были закуплены образцы 38 марок картриджей и 38 марок жидкостей.

Ученые обнаружили следы опасных бактерий, содержащихся примерно в трети наполнителей. Эндотоксины грамотрицательных бактерий токсичны и способны вызывать воспаления внутренних органов человека, а при большом попадании их в кровь высока вероятность сепсиса.

Также практически во всех испытуемых образцах содержались глюканы. Глюканы вырабатываются при помощи инфекционных грибков и способны вызывать астму и прочие респираторные болезни.

Ученые отмечают, что бактерии чаще содержались в наполнителях с ароматом фруктов. В ментоловых и табачных ароматах преимущественно находили следы грибка. Ученые не определили с чем связан данный факт, но предполагают, что вероятно виной всему сырье, используемое в изготовлении наполнителей.

Ученые считают, что на основании их исследований можно смело заявлять о том, что вейпы опасны для здоровья. Аналогичные исследования опасности электронных сигарет и вейпов проводятся вот уже 2 года, в связи с высокой популярностью аналогов обычной табачной сигареты. И хоть табачный дым и более опасен для здоровья, ученые отмечают, что пар от вейпов вызывает истончение стенок вен и артерий, а также способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний.