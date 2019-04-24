Специалисты назвали первые «звоночки», после которых пора идти к психологу

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К ним относятся резкие перепады настроения, проблемы в отношениях с противоположным полом, нарушение сна и постоянные плохие мысли в голове.

Порой люди забывают, что заботиться о своём психологическом здоровье также важно, как и о физическом. Причин этому масса. Например, родители никогда не обращали внимания на своё душевное состояние и не научили этому детей.

Однако душевное равновесие очень важная составляющая нормальной жизни. Также как врач лечит людей от физических недугов, психолог помогает при душевной боли.

Недавно специалисты провели исследование и назвали первые «звоночки», после которых пора идти к психологу. Среди них острая необходимость выговориться, частые и резкие изменения настроения, постоянные плохие мысли в голове, проблемы в отношениях с противоположным полом, нарушения сна и проблемы с алкоголем.

Если появился хотя бы один из них, нужно прибегнуть к услугам специалиста. Исследование показало, что чаще за помощью к психологам обращаются женщины в возрасте от 19 до 30 лет. Мужчины очень редко идут к подобным специалистам, а возраст их составляет от 26 до 40 лет. В зрелом возрасте люди почти не обращаются за помощью к психологу и считают это пустой тратой времени и денег. Очень зря.

Конечно, сейчас очень много «шарлатанов» и людей лишь называющих себя громким именем. Решив обратиться к подобным специалистам нужно прислушаться к опыту других людей, которым была оказана помощь, почитать отзывы в интернете и только после этого записываться на приём.