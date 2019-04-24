Врачи теперь не нужны: Приложение на смартфоне заменит поход в больницу

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Благодаря камере система позволит выявить риск развития почечной недостаточности и сэкономить большие деньги.

По статистике, миллионы лабораторных анализов мочи проводятся каждый год. Для их сдачи в больницу приходят беременные, люди с риском почечной недостаточности и те, кто подозревает у себя инфекцию мочевыводящих путей. Все это занимает не мало времени и денег.

Если бы не данное неудобство, то тысячи больных могли бы обойтись без пересадки органа. По этой причине учёные разработали специальное приложение на смартфоне, которое заменит людям поход в больницу. Такой домашний набор Healthy.io для анализа мочи был разработан в Тель-Авиве. Он поможет как людям так и врачам заблаговременно обнаружить ряд заболеваний и предотвратить почечную недостаточность, а также негативные последствия заражения инфекцией мочеполовых путей.

Это первая система на базе смартфона, которая может смело заявить о том, что для определения наличия самого недуга врачи теперь не нужны. После запуска, в больницу обратилось свыше 70% человек, у 10% из которых были обнаружены ранние стадии болезни.

Система Healthy.io использует стандартную камеру телефона и щуп для анализов мочи, которые могут определить 10 отдельных признаков заболеваний, инфекций и осложнений. Точность ответов, выдаваемых приложением, соответствовала результатам профессиональной лаборатории. Его можно скачать магазине приложений Google Play. Как для пациентов, так и для учёные, система открывает двери в мир будущего, экономии времени и средств.