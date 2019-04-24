Измельчённый чай может быть вреден для здоровья

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Пакетированный чай вреднее для здоровья, так как может содержать опасные для организма вещества, приводящие к необратимым поражениям печени.

Чайная пыль является отходами чайного производства, используемыми некоторыми более малобюджетными производителями чая, для её дальнейшей упаковки в пакетики-фильтры и продажи.

Мало кто знает, но чаще всего измельчённый в пыл чай является вторичным продуктом, сделанным из уже просроченного листового чая, а в таком случае напиток не только теряет свои полезные свойства, но и приобретает достаточно вредоносные для человеческого здоровья качества. Например, в его составе появляется афлатоксин, который представляет из себя продукты жизнедеятельности микроскопических грибков.

Такое вещество представляет собой большую угрозу здоровью печени, так как может вызвать её необратимые поражения. Однако это бывает только при его большой концентрации.

Пакетированный чай, также является намного более дешёвым в производстве, что даёт мошенникам ещё больше поля для деятельности, где они могут использовать вместо качественного измельчённого продукта, измельчённые отходы производства из Индии и Китая, выкупая их по невероятно низкой цене.

В некоторых же случаях они могут использовать не только чайную пыль, но и измельчённую траву и опилки, которые после себя в коробке с чаем оставляют бурый порошок, просыпающийся сквозь поры пакетиков.

Также измельчённый чай заваривается куда быстрее листового, так как площадь их поверхности куда больше, чем у его листового «коллеги». Именно поэтому все те вещества, которые отвечают за аромат, цвет и вкус напитка быстрее передают свои свойства горячей воде.