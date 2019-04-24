Стакан томатного сока в день может спасти от рака лёгких или молочной железы

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От разных видов рака может спасти простой томат. Стакан томатного сока, согласно исследованиям, может решить множество проблем со здоровьем.

Томаты содержат антиоксиданты, которые значительно снижают риск возникновения рака лёгких, даже если человек является заядлым курильщиком. Рецепт чудо-лечения прост: каждый раз, выкуривая сигарету, после неё необходимо выпивать стакан томатного сока, смешанного с водой в пропорции 1/1. Такой напиток ежедневно давался лабораторным мышам, живущим в специально прокуренном помещении.

На людях такие эксперименты ещё не проводились, однако медики уверяют, что от этого напитка вреда точно не будет.

Также исследователями было выяснено, что томатный сок предотвращает и развитие рака молочной железы, так как содержит большое количество каротиноидного пигмента.

Эта гипотеза была проверена экспериментальным путём, где была собрана группа женщин возрастом старше 55 лет, имевших ожирение или избыточный вес, либо наследственную предрасположенность к возникновению рака молочной железы. Подопытные ежедневно в течении 10 недель выпивали по одному стакану сока томата.

После эксперимента, учёные провели ряд анализов, в ходе которых выяснили, что уровень адипонектина увеличился на 9%, что значительно повышает уровень гормона, в случае недостатка которого риск появления злокачественных новообразований значительно увеличивается.

Для тех, кто не очень любит томатный сок, учёные предложили альтернативу в виде томатного соуса, пасты или ложки кетчупа. Помимо этого, схожими свойствами, но в меньшем количестве обладают арбузы, абрикосы, папайя и розовые грейпфруты.