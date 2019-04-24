Лишний вес может вызвать склероз

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Высокий темп людей в современном обществе ставит вопрос правильного питания на второй план. Из-за обилия «фастфуда» у большей части населения зафиксирован лишний вес, а ожирение может привести к склерозу, сообщают специалисты.

К таким выводам пришли ученые из Университета Огасты. Они провели ряд исследований над лабораторными мышами, который показал, что мыши с лишним весом хуже запоминали вещи и дольше искали выход из лабиринта, чем грызуны без ожирения.

С научной точки зрения проблема кроется в активации гена Adora2a. Этот ген позволяет молекулам жира проходить через защитную оболочку мозга и наносить вред нейронным связям, тем самым ухудшая память. У организма без избыточно количества жира этот ген неактивен, соответственно мозг находится под защитой от вредоносного «мусора».

Положительной стороной оказалась деактивация гена при нормализации организма: похудевшие мыши восстанавливали нормальную работу мозга.

На основе полученных данных ученые вывели деактиватор вредоносного гена. Ученые планируют с помощью него лечить болезни, связанные с памятью у людей с ожирением.