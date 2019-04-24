Бессонница в летнюю ночь: Британские ученые рассказали, как заснуть в сильную жару

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Человеку очень сложно расслабиться, когда температура на улице постоянно превышает 20 градусов. Советы экспертов помогут преодолеть трудности летнего сна.

Британские ученые рассказали, как можно быстро заснуть в сильную жару. Специалисты рассказали, какие правила нужно соблюдать, чтобы бессонница больше не беспокоила в летнюю ночь.

1. Перед сном нужно охладить постельное белье. Например, собрать наволочки и пододеяльники в пакет и поместить его в морозильную камеру.

2. Использовать материалы из льна или хлопка. Они хорошо прилегают к телу и не вызывают аллергических реакций.

3. В вечернее время нужно открыть окно в комнате, чтобы помещение наполнилось свежим воздухом.

4. Перед сном эксперты советуют принять теплый душ, чтобы организм полностью расслабился.

5. Ученые также напоминают, что перед сном не нужно употреблять тяжелую пищу: она активизирует работу желудка.

Специалисты утверждают, что для нормального сна температура в комнате не должна превышать 17 градусов. Для увеличения прохлады можно приобрести кондиционер или вентилятор.