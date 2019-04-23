Ученые: Ионизирующее излучение телефона не вызывает рак мозга

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Эксперты в сфере медицины подтвердили, что смартфон не может способствовать появлению злокачественных образований.

Представители Национального института рака заявили, что телефоны способны излучать радиочастотные волны, которые в свою очередь воздействуют на всё тело человека. Ученые также отметили, что ионизирующее излучение мобильного устройства несет в себе огромную энергию и ультравысокие волны.

Однако ученые Национального института наук, Центра по управлению и Национальной комиссии по борьбе с заболеваниями рака заявили, что доказательств пагубного влияния смартфона на мозг не обнаружили. Специалисты отметили, что в отличии от излучения рентгена волны телефона обладают низкоэнергетическим влиянием, которое не вызывает повреждение клеток организма.

Смартфоны обладают очень низким радиоизлучением, например, как у телесигналов. Оно не радиоактивно, поэтому никак не может повредить структуру ДНК.

По словам ученых, если бы мобильные устройства влияли на появления онкологии мозга, то с помощью современных технологий этот факт уже выявили бы.