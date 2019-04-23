Тихие убийцы - Учёные рассказали, чем опасно долгое сидение за компьютером

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Малоподвижный образ жизни напрямую связан с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией и диабетом 2 типа.

В современном мире очень сложно представить человека, который не пользуется компьютером. И не важно это связанно с трудовой деятельностью, просмотром видео или время потраченным на игры.

Недавно американские ученые рассказали, чем опасно долгое сидение за компьютером и как эти «тихие убийцы» забирают у нас здоровье и время.

Результаты исследования показали, что с 2001 года использование компьютера в свободное время увеличилось на 33%. Сейчас подростки в среднем могут проводить около 8 часов, а взрослые 6 часов в день за компьютером.

Данные исследования также свидетельствуют о связи между малоподвижным образом жизни и заболеваниями среди которых ожирение, сердечно-сосудистые, онкология и диабет 2 типа. И как следствие происходит увеличение смертности.

В исследовании приняли участие около 52 тысячи человек. Также выяснилось, что кроме компьютера люди смотрят телевизор и тратят на него не менее 2 часов в день.

Учёные не ожидали таких шокирующих результатов и настоятельно рекомендовали уменьшить время проведённое за компьютером, а особенно тем людям, которые уже находятся группе риска. Это люди с лишним весом и другими серьёзными проблемами со здоровьем.

Доцент поведенческой медицины Колумбийского университета Кит Диас сказал: «В значительной степени, мы становимся более оседлыми, и один из главных вкладов в этот рост оседлого времени-это использование компьютера».