Похудеть не получается! Какие причины мешают сбросить вес – диетолог

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Основная проблема состоит в хроническом стрессе и недостатке сна. Даже если неуклонно придерживаться выработанной диеты, эти и некоторые другие факторы могут нарушить все планы.

Диетолог Лариса Серебрянская рассказала, какие именно причины мешают многим сбросить вес. По её словам, необходимо тщательнее подходить к вопросу питания и физической нагрузки. Не всё то, что полезно для большинства, пригодится в конкретном случае.

Прежде всего, следует знать меру в полезных жирах. Они действительно замедляют усвоение углеводов, которые попадают в кровь вместе с пищей. Это позволяет ликвидировать скачки сахара, однако, злоупотреблять ими не стоит. Иначе лишние килограммы никуда не уйдут. Также не стоит забывать о необходимости стараться исключать из рациона транс-жиры. Они имеют свойство накапливаться в организме и приносить ему значительный вред.

Многие советуют перекусывать орехами, чтобы избежать бутербродов, булочек и других, негативно сказывающихся на весе продуктов. Однако не стоит забывать, что орехи очень калорийны. Поэтому их обязательно необходимо включать в рацион при подсчёте калорий. 100 грамм грецкого ореха содержат 637 калорий. Кроме того, стоит увеличить количество клетчатки, многие сидящие на диетах забывают и об этом. Она способствует быстрому насыщению организма и очень полезна для здоровья.

В процессе физических нагрузок большинство делает упор на кардио, совершенно не уделяя внимание силовым тренировкам. Однако, диетолог уверена, это ошибка. Силовые физические упражнения помогут достичь высокого расхода калорий и улучшить обмен веществ.

Постоянный стресс и недосып – главные враги похудения. Именно из-за них часто не получается похудеть. Дело в том, что недостаток энергии, которую необходимо получать во сне, организм ощущает очень остро и пытается её восполнить днём путём потребления пищи, поэтому при недосыпе не стоит удивляться тому, что постоянно будет возникать желание подойти к холодильнику. То же относится и к стрессу. Гормон кортизол способствует чувству голода, даже если совсем недавно организм получил необходимую порцию питательных веществ.