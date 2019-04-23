Средиземноморская диета способствует долголетию и ощущению сытости - учёные

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Предотвращает зарастание печени жиром и мешает производителям «делать» деньги на чужом здоровье.

Учёные выяснили преимущество средиземноморской диеты перед западными аналогами. Они подтвердили свои предположения опытом, который провели на приматах. Были взяты две группы обезьян: одних кормили в соответствии с западной диетой, а других — средиземноморской. Эксперимент длился на протяжении 10-12 лет.

Сначала группы обезьян потребляли одинаковые объёмы пищи, но спустя три месяца появилась разница, приматам на европейской диете требовалось больше порций, чтобы почувствовать сытость. Как следствие, они начали переедать и набирать лишние килограммы. Другая группа обезьян съедала меньше порций, чувствуя сытость продолжительное время.

Также было отмечено: переход на более полезную диету препятствует зарастанию печени жиром, что встречается часто у диабетиков. Данная болезнь получила название жировой гепатоз печени, она возникает не только в результате переедания, но также и от передозировки алкоголем. Она ведёт к разрушению клеток и тканей печени, в результате орган может отказать. Среди симптомов можно отметить увеличение массы живота, повышение давления и расширение сосудов.

Вообще средиземноморская диета способствует не только ощущению сытости, но и долголетию. Это связано с тем, что она снижает артериальное давление благодаря образованию нитрокислот, предотвращает развитие сердечных заболеваний, при том, что они часто приводят к летальному исходу. Необходимым условием является ежедневное потребление овощей, фруктов, орехов.

Здесь стоит сделать акцент на том, почему она имеет преимущество перед западными диетами. Все основано на коммерческом устройстве жизни: потребителя стимулируют к тому, чтобы он постоянно покупал продукты. Если он будет постоянно сыт, то вся эта система рухнет. Нужны искусственные добавки, поддерживающие постоянное чувство голода.