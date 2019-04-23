В России нет качественных яиц – Пасхальные куличи могут быть опасны для здоровья

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Праздничную сдобу можно есть далеко не всем и только в ограниченном количестве, а если есть сомнения в качестве сырья, то от нее лучше вообще отказаться, предупреждают эксперты.

Пасхальные куличи и творожные пасхи – традиционное лакомство россиян. Без них невозможно представить себе праздничное застолье, однако в этом году к этим блюдам стоит отнестись с особой осторожностью. Кому и сколько можно съесть пасхальных куличей объяснила Наталья Деревянко, врач-диетолог высшей категории.

Пасхальные куличи опасны для здоровья. Их готовят из муки и творога, закладывая в них жир, сахар, яйца, изюм и цукаты. На выходе получается сладкая сдоба, которую очень сложно переварить даже здоровому организму, поэтому лучше есть выпечку, приготовленную за три дня до праздника, и не более 300 г за день и 100 г за раз. Переедание может привести к серьезным проблемам, вплоть до госпитализации.

Особенно осторожно следует отнестись к куличам людям, страдающим панкреатитом, гастритом, язвенной болезнью и холециститом, а также при повышенном уровне сахара и холестерина. Отказаться от куличей вообще стоит людям, перенесшим недавно хирургические операции, так как сдоба повышает газообразование, обостряет энтериты и колиты.

Детям лучше давать подсушенные куличи и в очень небольшом количестве.

Если все-таки после поедания куличей открылась рвота, повысилась температура, наблюдается головокружение, метеоризм, боли внизу живота или жидкий стул, лучше вызвать «Скорую помощь», тем более что эксперты не исключают риск заражения из-за некачественного сырья, использованного в выпечке.

Так, например, в преддверии Пасхи Роскачество обнародовало результаты масштабной проверки яиц высшей и отборной категории. Ни одна продукция из изученных 38 торговых марок не соответствует всем 35 показателям качества и безопасности, то есть, в России попросту нет качественных яиц. Таким образом, любое недомогание может оказаться симптомами серьезного отравления.