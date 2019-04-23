Зрячим не понять: Учёные объяснили, почему слепые люди имеют идеальный слух

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Мозг слепых людей адаптируется после наступления слепоты, компенсируя потерю.

Ни для кого не секрет, что все люди слышат по-разному. Например, слепые обладают повышенным слухом за счет своего недуга, однако, как при этом работает мозг таких людей, учёные не могли объяснить.

Детальный и точный слух – это главное преимущество людей с ранней или стремительно прогрессирующей слепотой. До недавнего времени исследователи считали, что лишение визуальной информации оказывает значительное влияние на выполнение слуховых задач. Для лучшего понимания ситуации, нейробиолог Ионе Файн провел эксперимент. Он собрал группу слепых и зрячих участников. Файн использовал томографию для изучения активности слуховой коры – части мозга, которая отвечает за восприятие слуховой информации.

В процессе воспроизведения звуков, МРТ регистрировало активность мозга подопытных. По окончанию учёные объяснили, почему зрячим людям никогда не понять незрячих. Все дело в более узкой полосе пропускания звука, которая настраивает частоты в слуховой коре более тщательно. Исследование показало, что мозг слепых людей лучше способен отображать частоты, поскольку для зрячего человека не так важно точное представление о звуке, поскольку зрение способно компенсировать это.

Красные цвета – это области мозга, отвечающие на низкие частоты, а синие области – на высокие частоты. Команда ученых предположила, что их результаты могут стать началом в открытии последующих изменений нервной настройки в слуховой коре слепого человека.