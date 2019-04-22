Известна причина «морской болезни»: мозг уверен, что организм отравили

Вчера, 23:02

Укачивание в машине может возникать даже на ровном шоссе. Ученые «обвиняют» в этом самообман нашего мозга.

Автомобильное путешествие может перенести не каждый: 5-10% населения всю жизнь страдают от проблемы укачивания.

Болезнь движения возникает из-за воздействия монотонных колебаний во время поездки. Когда человек сидит в машине, то тело не движется относительно салона. Однако жидкость во внутреннем ухе переливается, что свидетельствует о перемещении. Из-за таких сигналов мозг уверен, что организм отравили.

Симптомы морской болезни проявляются сразу: головокружение, потеря аппетита, тошнота и рвотные позывы. Страдальцы не получают от путешествия никакого удовольствия.

Эксперты говорят, что причина такой реакции организма известна науке: наш защитный механизм еще не успел измениться, так как автомобиль по меркам эволюции появился совсем недавно. Нервная система не различает причины и следствия движения, из-за чего создается дискомфорт в целом.

Водитель транспорта проще справляется с проблемой укачивания, так как его мозг занят обработкой информации.

Специалисты советуют хорошо подкрепиться перед поездкой, слушать музыку и отвлекаться на вид за окном. Это поможет отвлечь мозг от стрессовой ситуации.