Обязательная чашка в день: Ученые определили полезную дозу кофе

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Для среднестатистического человека нужно две порции кофе, чтобы улучшить физическую активность организма.

Американские ученые изучили более 300 исследовательских работ с характеристиками 5000 человек. Эксперты определили, что кофеин удваивает физическую активность организма. Например, если выпить кофе перед ездой на велосипеде, то силовая продолжительность улучшиться на 3-15 процентов.

Такое действие объясняется влиянием на аденозиновые рецепторы, которые отвечают за чувство переутомления организма. Кофеин блокирует их, что позволяет заниматься спортом больше.

Одна чашка кофе содержит примерно 100-160 миллиграммов кофеина. Ученые рекомендуют употреблять полезную дозу в 3-6 миллиграммов на килограмм веса. Например, для человека весом 70 кг нужно 2 чашки кофе, чтобы улучшить физические показатели.

Специалисты советуют выпивать напиток за 40 минут до тренировки. Одна чашка кофе в день обязательная для улучшения организма. Здоровье и кофе тесно связаны. Напиток помогает в профилактике заболеваний, оказывает стимулирующее действие, помогает избавиться от лишнего веса, стимулирует расщепление гликогена.