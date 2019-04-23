Это подобно разговору с Богом: Врачи рассказали о пользе медитации для человека

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Даже если на работе был конфликт и день не задался, медитация поможет избавиться от стресса и не сорваться на любящую семью. К такому выводу пришли учёные.

Медитация не является новой практикой. Однако не только в сфере буддизма, но и в сфере христианской религии. Люди открывают для себя медитацию с целью обретения сосредоточенности. «Это подобно разговору с Богом», – сказала участница исследования, которой специалисты ставили тихую релаксирующую музыку во время сеанса.

В большинстве случаев врачи советуют применять пациентам медитацию с целью восстановления психического здоровья и общего благополучия. В ходе опыта они практиковали два вида – это медитация любящей доброты и медитация осознанности. После медики рассказали о пользе медитации для человека.

После курса медитаций первого типа, у пациентов было отмечено повышение внимания на мелких деталях и избавление от негативных чувств и тревоги, а также повышение настроения. В свою очередь люди, использующие технику осознанности, утверждали, что стали более благополучными.

Кроме того, медитация способствует устойчивости к стрессу, который атакует человека каждый день. Шаг за шагом она повышает самоконтроль человека, способствуя улучшени. Психического здоровья и продлению жизни. Исследования показало, что техники медитации и осознанности помогли людям противостоять бесполезным импульсам и обрести больше самоконтроля. Таким образом, исследование показало, что после прохождения ряда тренировок на осознанность, курящие люди смогли сократить свое курение до минимума, а то и вовсе избавились от вредной привычки.