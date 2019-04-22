Не нужно идти в спортзал! Всего 5 минут в день и ряд упражнений помогут продлить жизнь

Сегодня, 12:36

Показатель смертности снизился на 2,8%, а сердечно-сосудистые недуги – на 3,2%.

Возраст, пол и уровень физической подготовки – это не помеха для выполнения простых упражнений, которые способны понизить общий риск смертности человечества. К такому выводу пришли учёные из Шведской школы наук о спорте и здоровье в Стокгольме. На проведение исследования их натолкнула всемирная проблема ожирения пожилых людей, которые с возрастом становятся менее подвижными.

Эксперты считают, что ряд упражнений в течении всего лишь 5 минут в день, помогут продлить здоровую жизнь. Для этого вовсе не нужно идти в спортзал. Польза для организма заключается в количестве поглощаемого кислорода. Учёные изучили медицинские записи свыше 316 тысяч людей и выявили, что чем больше человек тренируется или двигается, тем выше его уровень кислорода.

Связь между дыхательной «тренировкой» и пользой для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями была найдена впервые. Риск ее развития снизился на 3,2%, а показатель смертности – на 2,8%.

По словам доктора и автора исследования Элина Экблома-Бака, большинство людей может быть просто более активными в повседневной жизни – подниматься по лестнице без помощи лифта, выходить из метро на одну станцию раньше, практиковать езду на велосипеде на работу. Отлично подойдут и прогулки с собакой. Таких упражнений будет достаточно для улучшения здоровья. В свою очередь кардиологи считают, что подобна нагрузка способствует снижению риска диабета второго типа, проблем с повышенным давлением, болезни Альцгеймера, а также некоторых видов рака и инсульта.

Кроме того, может улучшиться сон, память, внимание, а также избавить от влияния депрессии и тревоги.