Горячий кофе увеличивает шансы заболеть раком пищевода-исследователи

Сегодня, 00:00

Всемирная Организация Здравоохранения выяснила, что кофе нельзя пить горячим, так как это может привести к увеличению шансов заболеть раком пищевода.

В течении долгого времени по миру проводились сотни исследований, доказывающих безвредность, а то и пользу кофе для человеческого организма. В частности, исследования показывали, что кофе помогает снизить риск возникновения диабета 2 типа и также болезнь Альцгеймера.

Всемирной Организацией Здравоохранения был выяснен не менее интересный факт о многими любимом напитке, что благодаря кофе можно не бояться некоторых форм рака, таких как рак печени и брюшной полости. Даже имея пометку «без кофеина» напиток продолжает сохранять свои невероятные свойства.

Но отмечая все эти полезные свойства, исследователи предупреждают и о том, что кофе может оказывать благоприятное воздействие на организм только в том случае, если его употреблять немного остывшим. Если же человек предпочитает пить кофе (и чай) обжигающе горячей температуры, то он сильно увеличивает свои шансы на повреждение эпителиальных тканей горла, что может вызвать рак пищевода.

Если говорить о вкусовых качествах напитка, то при его употреблении в немного охлаждённом виде, они никак не пострадают, но при этом его пагубное влияние на здоровье в разы уменьшится.

Учёные также отметили, что, выпивая в день более 2-х чашек кофе, человеку не о чем беспокоиться, так как самое главное – это то, не сколько раз пьётся кофе, а с какой температурой.