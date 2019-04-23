Учёные не рекомендуют употреблять свежий хлеб, так как он может навредить здоровью

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Согласно исследованиям, свежий, горячий хлеб вреден для здоровья пищеварительной системы и его употребление может пагубно сказаться на желудке и вызвать обострение гастрита.

Учёные провели ряд экспериментов, в ходе которых смогли выяснить, что свежеиспечённый хлеб наносить вред желудочно-кишечному тракту, так как при попадании в кишечник начинает бродить, что приводит к неизбежному образованию излишних газов. В свою очередь, газы вызывают колики и боли в кишечнике.

Несколько лет назад, свежий хлеб не оказывал такого влияния на организм, но сейчас это происходит, потому что современные пекари используют закваски с добавлением синтетических дрожжей. Пекари же прошлых годов использовали в хлебном тесте только натуральные продукты, в том числе и закваску.

Синтетические дрожжи оказывают отрицательное воздействие на микрофлору кишечника, а также способствуют быстрому размножению вредоносных бактерий и микробов. Всё это в дальнейшем приводит к различного рода заболеваниям.

Такой эффект, можно наблюдать не только от изготавливаемого по современным технологиям хлеба, но и в любой продукции, при изготовлении которой могут быть использованы эти самые синтетические дрожжи.

Дабы избежать такой проблемы, в качестве её решения предлагается приобретать абсолютно бездрожжевой хлеб или же печь хлеб в домашних условиях, но на это будет уходить значительно больше ресурсов.