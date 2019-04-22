Делает человека слабым и беззащитным: медики рассказали о губительном воздействии кофе в утренние часы

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Человек может пробуждаться самостоятельно, без помощи кофеина. Утренний кофе лишает человека жизненно важного гормона кортизола.

Медики рассказали о губительном воздействии кофе в утренние часы, посоветовав избегать пагубной привычки. Согласно проведенному исследованию, в человеческом организме есть все необходимые вещества для естественного пробуждения, этот процесс происходит в течение первого часа. И если человек в это время пьёт кофе, то он мешает своему организму.

Оказывается, что некоторое время после пробуждения ото сна мозг начинает активно вырабатывать гормон стресса кортизол, который помогает почувствовать бодрость. Его уровень в организме находится на самой высокой отметке в утренние часы и во время менструального цикла у женщин. Кортизол приводит мышцы в тонус, человек становится активным.

Кофеин значительно снижает количество вырабатываемого гормона стресса и пробуждения. В результате постоянного потребления дозы кофе производство гормона сводится к минимуму, а это в свою очередь чревато нарушением в углеводном, липидном и белковом обмене, а также отсутствием защитных реакций на внешние угрозы, это делает человека слабым и беззащитным. В целом он экономит ресурсы человека на случай непредвиденных ситуаций.

К тому же учёные не раз говорили о том, что кофе вызывает привыкание, и с каждым разом требуется всё большая доза для пробуждения. Это связано с наличием в бодрящем напитке кофеина, он «помогает» организму отдыхать: в периоды тяжёлых состояний снимает тяжесть, головную боль, общую усталость, мешая организму самостоятельно справляться с «трудностями».

Также учёные рассказали о том, что кофе может вызывать рак лёгких. Исследование было проведено американскими учёными, в нём приняли участие более миллиона человек. Согласно данным учёных, риск онкологии увеличивается на 41% для тех,кто курит и пьёт одну-две чашки кофе в день, а для тех, кто только пьёт кофе, риск возрастает на 37%, разница не слишком большая. Интересным же является то, что кофе без кофеина в разы опаснее классического напитка.