Прощайте, килограммы! Всего 5 овощей сделают фигуру стройной - Эксперт

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С приходом весны самое время не только приводить себя в форму, но и запасаться витаминами. Петрушка, цветная капуста, огурцы и другие овощи, появляющиеся на прилавках, позволят совместить приятное с полезным.

Специалисты уверены, что худеть нужно правильно и с пользой для организма. Эксперты назвали всего 5 овощей, который сделают фигуру стройной. После изменения рациона каждая девушка, по мнению диетологов, сможет сказать: «Прощайте, килограммы!»

Огурец является лидером в рейтинге овощей, которые содержат небольшое количество калорий. В нём всего 10 калорий. Известно, что они на 95% состоят из воды, а потому выводят из организма ненужные вещества и не позволяют улучшить аппетит. Кроме того, огурцы очень полезны тем, кто страдает болезнями сердечно-сосудистой системы.

Всего лишь 18 калорий содержится в помидоре. Данный продукт является мощным антиоксидантом и помогает от множества болезней. Помидоры регулируют работу нервной системы и обладают антибактериальным и противовоспалительным средством. Цветная капуста и петрушка содержат всего лишь 25 и 14 калорий соответственно. Они укрепляют сосуды, улучшают обмен веществ, помогая сбросить лишние килограммы, и служат отличной профилактикой опасных заболеваний.

Ещё одним рекордсменом в списке малокалорийных продуктов является ревень. Он содержит всего 11 калорий и крайне полезен для здоровья. Он богат пектинами, помогает выводить холестерин из организма и способствует очищению. Он также нормализует работу пищеварительной системы.

Кроме того, небольшой калорийностью также обладают такие овощи, как болгарский перец – 26 калорий, свёкла – 43 калорий, кабачки – 18 калорий, морковь – 41 калория. Есть подходящие продукты для похудения и среди фруктов. К ним относятся ананас – незаменимый помощник во время диеты, который содержит всего 43 калория. Знаменитым является также грейпфрут. Он не просто способствует отличному и эффективному похудению, но и содержит всего 42 калория.