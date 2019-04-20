Ученые: Пищевая соль помогает запустить процесс похудения

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Учеными из Университета Копенгагена проведено исследование показывающее влияние соли на процессы похудения.

Так, по мнению ученых из Университета Копенгагена, нехватка витамина D, кальция и йода способствует возникновению жировых отложений. При нехватке данных веществ питательные вещества не всасываются в кровь полноценно, а преобразовываются в жировые отложения.

По мнению ученых, пищевая соль помогает запустить процесс похудения. В основном это касается йодированной соли. Так как йододефицит считается крайне распространённым заболеванием, то употребление йодированной соли полезно для организма для нормального функционирования щитовидной железы. Учеными отмечается, что негативное влияние йодированной соли на организм преувеличено диетологами и она оказывает незначительный вред при правильных дозировках. Так в холодные периоды года доза соли в день не должна превышать 10 грамм, а в теплое время она может быть повышена до 30 грамм.

Переизбыток пищевой соли в организме способен вызвать ряд болезней, а также задерживать воду в организме, что негативно скажется на запуске процесса похудении.