Учеными назван способ предотвращения слабоумия

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Учеными Бостонского университета проведен массовый эксперимент над волонтерами, в ходе которого обнаружили факторы, сокращающие риск деменции в старости.

В ходе исследования, проводимого с 2016 по 2019 год, приняли участие 2,3 тысячи человек. Ученые Бостонского университета применяли акселерометры и магнитно-резонансные томографы (МРТ) для проверки волонтеров. По завершении эксперимента учеными был назван способ предотвращения старческого слабоумия (деменции).

Оказалось, чтобы избежать слабоумия необходимо регулярно заниматься спортом. Физическая активность положительно сказывается не только на состоянии тела, но и на разуме. Исследователи указывают, что даже пешие прогулки способны предотвратить риск возникновения деменции.

Согласно данным эксперимента 300 минут активности в неделю отдаляют старение мозга чуть больше чем на 1 год, а те люди, чья физическая активность составляет порядка 7,5 тысяч шагов продлевают молодость мозга на 2 года.

Деменция - это синдром, сигнализирующий о угасании когнитивных функций человека. При деменции человек начинает путаться в цифрах, не узнавать знакомые места и людей, путается в датах и событиях.

Учеными не найден метод борьбы со старческим слабоумием, а значит нужно максимально заниматься здоровьем мозга в молодости. К простым методам сокращения риска слабоумия помимо физической активности, относят употребление зеленого чая. Содержащиеся в зеленом чае вещества предотвращают накопление в мозгу компонентов, негативно влияющих на его работоспособность.