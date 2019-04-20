Дачная лихорадка: Как уберечь кожу от Солнца - эксперты

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В период майских праздников эксперты советуют не проводить много времени на Солнце в стремлении получить загар, беречь глаза и лицо, а также не пренебрегать мерами безопасности, поскольку весенние лучи тоже опасны.

Дачная лихорадка и отдых на природе таит в себе немало опасностей. Кроме того, они актуальны и для тех, кто активно занимается дачным хозяйством и много времени проводит под палящим Солнцем. В первую очередь, следует подумать о коже и уберечь её от Солнца. За период холодного времени года организм человека отвыкает от палящих солнечных лучей, а потому большая доза ультрафиолета сразу может причинить значительный вред. Очень важно, считают эксперты, использовать защитный крем. Однако не все понимают, как правильно им пользоваться.

По словам специалистов, важно учитывать 4 фактора: погодные условия, длительность пребывания на Солнце, время суток и тип кожи. При этом очень важно обращать внимание на такой показатель, как SPF: чем он выше, тем дольше средство способно обезопасить кожу. Кроме того, специалисты рекомендуют наносить крем не перед самым выходом на улицу под палящее Солнце, а хотя бы за полчаса. Кроме того, сами подобные средства нужно обновлять каждые 2 часа: смывать и наносить новый слой. Дело в химическом составе, который может негативно сказаться на организме.

Важно, что SPF средства от загара должен быть в 2-4 раза выше, чем показатели ультрафиолетового излучения в соответствующей местности, которые можно узнать из прогноза погоды. Кроме того, необходимо помнить, что какими ни были причины – шашлыки или работы в саду – нужно стараться избегать нахождения на Солнце с 11 до 16 часов. Многие об этом знают, но мало кто учитывает, что весенние лучи столь же сильные, как и летние. Можно использовать большой зонт, который удобно переносить с места на места, и производить все необходимые работы под ним.

Важно надевать одежду из лёгкой ткани – шелка, льна, хлопка, которая должна закрыть всю или большую часть тела. Любителям загара стоит много перемещаться и не находиться долго в одном положении. Перед выходом на Солнце необходимо убрать старые ороговевшие частицы кожи, а после длительного загара – обязательно принимать душ.