Рак кишечника: учёными обнаружены новые ранние симптомы

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При своевременном диагностировании рака кишечника есть вероятность полного выздоровления больного путем проведения операции.

Рак кишечника – онкологическое заболевание, диагностируемое у мужчин и женщин, при котором образуется опухоль в тонкой и толстой кишке.

Обнаружение и диагностирование рака кишечника на ранней стадии значительно повышает шансы пациента на полное излечение от этого недуга.

Учёные определили новые симптомы диагностирования, на которые люди могут не обращать внимание. Так, если человек периодически ощущает тяжесть и дискомфорт в желудке, но при этом испытывает данные ощущения до приема пищи, то следует обратить внимание на частоту возникновения симптома и обратиться к специалистам для сдачи анализов.

Также к ранним симптомам рака кишечника стоит отнести приступы запоров и диареи, а также сопровождающие их болезненные спазмы.

Из-за того, что раковые клетки всех типов потребляют большое количество энергии, то сильное и продолжительное чувство усталости может сигнализировать о присутствии в организме опухолей. При этом, также наблюдается снижение уровня железа в крови.

Специалисты отмечают, что наличие данных симптомов может сигнализировать о других болезнях, при которых обращение к специалисту необходимо в равной степени.

Ежегодно в мире диагностируется порядка 1 миллиона новых случаев заболевания раком кишечника, около 50% заболевших погибают.