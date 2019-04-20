Орехи необходимо есть в размоченном виде и не больше одной горсти в день

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Исследователи заявили о том, что орехи необходимо употреблять в размоченном виде, так как сухие орехи содержат вещества, замедляющие процесс переваривания.

Орехи пользуются большим спросом, особенно у тех людей, которые соблюдают специальные диеты и тщательно следят за своим рационом, но стоит заметить, что употребление в пищу сухих орехов приводит к затруднениям процессов пищеварения. В итоге орехи выводя из организма почти в неизменном виде.

Эти вещества называются ингибиторами и они в естественной среде не дают ореху прорастать, что ему отлично помогает сохранить все свои ресурсы до того, как он попадёт в благоприятную для него влажную среду. Именно поэтому только в воде происходит полноценный процесс активизации полезных для человеческого организма веществ. В итоге всё это «раскрытие» полезных свойств орехов в воде приводит к усвоению их самых полезных веществ.

Также учёными было отмечено, что при замачивании значительно возрастает питательная ценность орехов и их вкусовые качества. Однако всегда стоит помнить о том, что злоупотребление этим продуктом, даже в размоченном состоянии может стать ядом для организма, поэтому рекомендуется в день есть не более одной горсти.

Большая часть орехов являются очень полезными для разных частей человеческого организма. Так, например они способствуют улучшению работы мозга, поддерживают деятельность сердца и выводят излишки холестерина.

Основным правилом при размачивании орехов, является то, что чем твёрже орех, тем дольше его необходимо держать в воде.