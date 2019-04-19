Помолодей мозгом: Час физических упражнений в неделю снижает риск возникновения слабоумия

Вчера, 23:30

Для улучшения интеллектуальных способностей людям среднего и пожилого возраста достаточно делать пешие прогулки на свежем воздухе.

Учёные из Бостонского университета провели ряд исследований и выяснили, как можно избежать деменции. Для этого не требуется покорять Эверест, становиться профессиональным спортсменом, не обязательно участвовать в многодневной велогонке Тур де Франс. Исследования доказали, что час лёгких физических упражнений в неделю значительно снижает риск возникновения слабоумия. Для эффективной работы мозга хорошо подойдут пешие прогулки по парку, бег трусцой, плавание и езда на велосипеде в умеренном темпе.

Учёные говорят, что каждый час физической нагрузки для пожилых людей – это минус один год от возраста мозга. Достаточно выполнять упражнения низкой интенсивности для оказания пользы сердцу, легким и мышцам. Врачи советуют заниматься физкультурой не меньше 250 минут в неделю. Этого времени вполне достаточно для запуска механизмов, замедляющих старение. Учёные говорят: «Выполняй физические упражнения – помолодей мозгом».

Исследования показывают, регулярно занимающиеся аэробикой, бегом, плаванием имеют лучшие показатели в тестах на память и определение уровня интеллектуальных способностей. Как правило, с возрастом работа мозга ухудшается, особенно если его не тренировать. Для сохранения нормального функционирования мыслительного органа нужно заниматься физкультурой, есть больше овощей, фруктов, орехов, рыбы, решать математически задачи и разгадывать кроссворды. Если выполнять эти рекомендации, то риск возникновения слабоумия сокращается многократно.