Медики: Физические нагрузки полезны в любое время суток

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Специалисты пришли к этому выводу после очередного изучения биологических часов организма человека.

Споры вокруг того, когда человеку лучше заниматься физическими упражнениями не утихают по сегодняшний день. Недавно медики развеяли мифы по этому поводу и рассказали, что спорт полезен в любое время суток.

В каждом периоде есть свои прелести. Например, если занятия проходят утром, то ощущение бодрости будет «преследовать» человека в течение всего дня, а жировые отложения в этот период сжигаются в несколько раз быстрее.

Нагрузки вечером также имеют свои «прелести». Во-первых, мышцы разогреты и гибкие, можно сжечь калории накопленные за целый день.

Некоторые люди предпочитают заниматься спортом днём. В этот период производительность организма выше, а спорт после работы или учёбы может помочь снять стресс.

Есть варианты совмещения тренировок. Например, короткая утренняя пробежка на свежем воздухе и вечернее занятие в спортзале. Тогда плюсов становится больше.

Медики считают, что нет правильного о времени для занятий спортом для всех сразу. К такому выводу они пришли после изучения различий биологических часов человека.

У кого-то тело проявляет наибольшую активность утром, а у кого-то вечером. Так же само с отдыхом. Поэтому каждый человек сам выбирает подходящее время для занятий спортом. Ну а медики говорят, что физические нагрузки полезны в любое время суток. Главное выбирать занятие по душе, делать разминку и давать отдых организму.