Врождённый вирус Зика подхватить легче, чем считалось ранее – учёные

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Все известные штаммы вируса Зика могут причинить одинаковый вред плоду в утробе. До этого считалось, что такое свойство имеет только американский штамм.

Несколько лет назад внимание всего мира было приковано к странам Центральной и Южной Америки, откуда периодически приходили новости о последствиях вируса Зика для новорожденных. Как правило, дети, получившие инфекцию в утробе, появлялись на свет с патологией головы. Новорожденным ставили диагноз микроцефалия. При таком заболевании дети имеют значительно меньшие параметры черепа и головного мозга.

Недавнее исследование американских учёных показало, что врождённый вирус Зика подхватить гораздо легче, чем считалось ранее. Оказалось, что африканский штамм такой же опасный для беременных женщин, как и его американский вариант. Учёные сообщили, что все виды вируса оказывают разное, но всё-таки разрушающее воздействие на плацентарную ткань. Это может привести не только к врождённым патологиям, но и к смерти плода. Ранее считалось, что вирус Зика вызывал микроцефалию из-за недавней мутации. В будущем исследование медиков из Миннесоты может помочь найти средство от данной эпидемии.