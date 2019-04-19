Наличие собаки стимулирует физическую активность населения – Эксперты

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Ежедневный выгул домашнего любимца позволяет достигнуть рекомендуемой медиками нормы физической активности в 150 минут.

Исследователи Ливерпульского университета пришли к выводу, что наличие собаки стимулирует физическую активность населения. Такие люди, в четыре раза чаще соблюдают рекомендуемые экспертами нормы здорового образа жизни. В ходе эксперимента доктор Кэрри Вестгарт и его коллеги проанализировали активность 385 домохозяйств. Из которых собака была только у 191 семьи.

Результаты показали, что владельцы собак отличаются от не владельцем длительными ежедневными прогулками на свежем воздухе, поэтому для них не составляет труда выполнять свыше 150 минут физической активности в неделю. Причем такая нагрузка является умеренной и сбалансированной, однако она не способна заменить интенсивные физические нагрузки.

Эксперты сообщили: «Наши результаты подтверждают положительную роль домашних собак в здоровом поведении, таком как ходьба. Если бы не собаки, уровень физической активности населения был бы в разы ниже». Они призвали правительство к созданию благоприятных условий для выгула питомцев. В свою очередь, все те, кто стремиться к поддержанию здоровья, должен прислушаться к мнению исследователей и немедленно завести собаку.