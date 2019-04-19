Спасти свои зубы! Эксперты назвали преимущества жвачки для рук

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Жвачка для рук станет спасением для всех тех, кто грызёт ногти и курит.

Вступая во взрослую жизнь людям зачастую не хватает детских забав, но их проблема решена. Тренд 2019 года – это жвачка для рук. По словам пользователей, которые покупали игрушку детям, она стала находкой для них самих. Эксперты Росконтроля провели анализ и назвали преимущества такой жвачки.

В первую очередь стоит отметить, что это силиконовая игрушка, появившаяся в результате ошибки учёных, которые не сумели создать новый вид резины. Жвачка бывает абсолютно разной, как по цвету, так и по объему материала в упаковке. Через интернет-магазины можно приобрести даже различные по запаху и свойствам. Как утверждают производители, она абсолютно безопасна для здоровья – не содержит токсинов и не вызывает аллергию.

Новомодную игрушку можно рвать, растягивать, лепить из нее фигурки и просто мять, что к слову отлично способствует развитию мелкой моторики. Это не единственный ее плюс для человека, как утверждаю эксперты. Жвачка способствует снятию стресса, укреплению мышц рук и избавлению от вредных привычек. Например, обгрызание ногтей, что зачастую делают дети. В свою очередь взрослому курящему человеку, такая игрушка позволит спасти свои зубы. В ходе исследования было доказано, что мужчины, отдающие предпочтению жвачке для рук, а не для рта, в разы быстрее справились с табачной зависимостью. Все дело во вреде никотиновой жвачки, которая в процессе разрушает не только зубы, но и вредит желудку.