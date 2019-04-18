Семя надежды: Растение Гинкго билоба эффективно борется с кожными инфекциями – учёные

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От псориаза, дерматита, экземы и угрей защитит это растение.

Сотрудники фармацевтического факультета Университета Мэриленда провели исследование, доказавшее, что Гинко билоба эффективно борется с кожными заболеваниями, демонстрируя высокую антибактериальную активность. Названное растение можно использовать в качестве противомикробного средства. Оказывается, кислота Гинко билоба влечёт за собой смерть бактериям, которые находятся на коже человека. Для микробов она является губительным ядом, а для человека – спасением. В Китае это растение известно очень давно и древние врачеватели из Поднебесной веками берут его на вооружение. Американские фармацевты назвали Гинко «семя надежды» за его качественную борьбу с кожными заболеваниями.

Дерматит, псориаз и экзема – это опасные недуги, которые приносят много неприятностей людям. Гинко даёт больным надежду на полное излечение, поэтому и получило такое название. Листья этого растения оказывают положительный эффект при борьбе с кишечными заболеваниями. Семена же Гинко помогают страдающим кожными недугами. Кислота билоба отлично справляется с 12 бактериальными штаммами. Положительные результаты исследования достигнуты только в лабораторных условиях. Теперь их предстоит подтвердить сначала на животных, а затем на людях.

В Китае с помощью Гинко традиционно пытались улучшить память. У современной медицины нет достаточно оснований полагать, что это растение способно воздействовать на мыслительные возможности человека. Однако в древнем Китае веками верили в его чудодейственную силу.